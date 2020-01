Kan Club Brugge de titel enkel nog verliezen? Verhaeghe is duidelijk: "Sinds ik er ben hebben we dat altijd gedaan"

Club Brugge kan in 2020 de titel enkel nog maar verliezen. Of toch niet? Bart Verhaeghe tempert de verwachtingen.

Anderlecht is de eerste tegenstander in 2020 voor Club Brugge, maar daarna komen er nog veel moeilijke wedstrijden aan. En dus willen ze bij blauw-zwart nog niet te hard van stapel lopen: "We zijn het gewoon als topploeg in België dat we enkel kunnen verliezen."

Tandje bijsteken

Het verleden geeft hem daarbij ook gelijk: "Ik heb altijd al gestreefd naar de top-3 en in de negen jaar dat ik hier ben, hebben we dat ook altijd al gedaan", aldus Bart Verhaeghe in De Zevende Dag.

"Er is ook nog de Beker van België, we willen er ook staan in de wedstrijd tegen Manchester United in de Europa League. De match tegen Ajax heeft getoond dat er nog een kloof is met hen. De Amsterdammers hebben een modern stadion, dat is ook een verschil. Dan moeten wij nog een tandje bijsteken."