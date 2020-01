Het Duivelse weekend: buitenaardse De Bruyne lijkt nu al klaar voor het EK

In België, Duitsland en Spanje houdt de competitie een winterslaap, maar dat wil niet zeggen dat er niet heel wat Rode Duivels in actie kwamen dit weekend. In Engeland en Italië werd er wél gewoon gevoetbald en er was ook nog de Spaanse Supercup.

Kevin De Bruyne was andermaal weergaloos bij Manchester City. Hij hielp de Citizens met twee assists (waarvan één buitenaardse, bekijk HIER) aan een 1-6-overwinning tegen Aston Villa. Bij revelatie Leicester City volstond het eerste doelpunt van Dennis Praet niet om een punt te pakken. De Foxes verloren met 1-2 van Southampton. Ook ex-ploegmaat Leander Dendoncker scoorde. Hij bracht Wolverhampton na veertien minuten op 1-1 tegen Newcastle. Meteen ook de eindstand. Chelsea won met 3-0 van Burnley. Michy Batshuayi kwam niet van de bank bij de Blues. Ook Toby Alderweireld en bankzitter Jan Vertonghen konden Liverpool niet afstoppen. Liverpool haalde het met invaller Divock Origi met het kleinste verschil in Londen. Ook Leandro Trossard verloor met het kleinste verschil: Brighton ging onderuit op het veld van Everton. Italië Jordan Lukaku ontbreekt alweer een tijdje in de selectie van Lazio. De Romeinen haalden het met 1-0 van Napoli, waar ook Dries Mertens geblesseerd moest toekijken. Het duel tussen Romelu Lukaku en Timothy Castagne eindigde onbeslist. Basisspeler Lukaku leverde de assist af voor de vroege 1-0, invaller Castagne zag zijn team een kwartier voor tijd langszij komen. Atalanta miste in het slot nog een elfmeter. Radja Nainggolan en Cagliari verloren dan weer met 0-2 van AC Milan. Bij de bezoekers bekroonde ‘koning’ Zlatan zijn eerste basisplaats met een eerste doelpunt. Supercup In de finale van de Spaanse Supercup leverde Thibaut Courtois andermaal een puike prestatie af. Real haalde het na strafschoppen verdiend van stadsgenoot Atlético. Eden Hazard was er nog niet bij.