Lefevere over zijn keuze voor Anderlecht: "Wat ik ga verdienen? Dat is een goede vraag"

RSC Anderlecht voerde vandaag een nieuwe paleisrevolutie door. Niet alleen de aanstelling van Karel Van Eetvelt kwam als een verrassing, maar ook Patrick Lefevere had niemand in het voetbal verwacht. Hij geeft zelf tekst en uitleg.

“Ik ben in snelheid gepakt door de media”, lacht Patrick Lefevere in Het Laatste Nieuws. “Ik vermoed dat iemand gelekt heeft, want ik was zelf nog niet op de hoogte gebracht. Vorige week had ik een gesprek met Wouter Vandenhaute en Marc Coucke. Ik was verrast door de vraag, maar mijn interesse was meteen gewekt.”

Lefevere zal zijn wielerploeg echter niet in de steek laten. “Ik ga niet alle dagen op de club zijn. Ik ga ook geen beslissingen nemen. Anderlecht doet een beroep op mijn kennis. Ik leid nu toch al een poosje een succesvolle wielerploeg. Ik kan misschien tips geven.”

“Ik weet zelfs niet hoe vaak de Raad van Bestuur bijeen komt”, besluit Lefevere. “Normaal is dat vier keer per jaar. Misschien zal het hier zes keer zijn. Of ik ervoor betaald zal worden? Ik heb geen idee. Ik ben nog van de oude school. Ik accepteer een aanbieding omdat ik ze interessant vind.”