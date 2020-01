De man die woensdag quasi zeker met een trofee naar huis gaat: "Tuurlijk, daar is toch geen twijfel over?"

Philippe Clement trekt woensdagavond maar beter zijn beste pak aan, want hij moet zo goed als zeker het podium van het Gala van de Gouden Schoen op. De titel van Coach van het Jaar kan hem niet ontsnappen.

Clement won met Genk de titel en raasde met Club Brugge door de competitie. "Tuurlijk, daar is toch geen twijfel over?", reageert Jan Ceulemans. "En dik verdiend ook na zo'n parcours met Genk en Club Brugge. Het is vanaf het begin bij Waasland-Beveren steeds in stijgende lijn gegaan met Clement. Iedere trainer zou tekenen voor zo'n start van zijn carrière."

Na de Trofee Raymond Goethals lijkt de individuele prijzenkast van Clement stilaan goedgevuld te raken. Hij legt meer de nadruk op trofeeën met de ploeg, maar het zal voor zijn toekomst alvast niet nefast zijn.

Misschien kan Clement met zijn resultaten verandering brengen in hoe ze naar Belgische trainers kijken in het buitenland

"Je hebt weinig Belgische trainers die het echt maakten in het buitenland hé", knikt Ceulemans. "Raymond Goethals is de grootste, Eric Gerets en Michel Preud'homme deden het ook niet slecht. Hugo Broos won de Afrika Cup. En dan zijn we er zeker?"

"Ik heb de indruk dat de buitenlandse subtoppers niet echt veel met die Belgen bezig zijn. Belgische trainers zijn de 'vergeten trainers'. Misschien kan Clement daar met zijn resultaten verandering in brengen."