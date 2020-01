Van Eetvelt verklaart zijn keuze voor RSCA en gaat over zijn takenpakket: "Match van Anderlecht is meest prille herinnering" & "Moeien met de opstelling? No way!"

Om 16 uur werd Karel Van Eetvelt voorgesteld als de nieuwe CEO van Anderlecht. Hij legde onder meer uit waarom hij voor Anderlecht koos en wat zijn takenpakket precies inhoudt. Vanaf 1 april zal hij officieel in dienst treden bij Anderlecht.

De keuze voor Anderlecht was geen moeilijke voor Karel Van Eetvelt, die aan de hand van twee anekdotes uitlegde waarom hij het offer van Marc Coucke niet kon weigeren.

"Mijn meest prille herinnering, dat moet in 1973 zijn, toen ik als 6-jarige knaap hand in hand met mijn vader naar Lierse – Anderlecht gaan zien. Daar ben ik verliefd geworden op de club. Het is een van de weinige herinneringen van voor mijn 10 jaar die ik met me meedraag, dus dat heeft een bijzondere, emotionele waarde. In mijn gedachten zie ik Rensenbrink, mijn jeugdidool, de linkerflank nog afgaan en dribbelen. Destijds heb ik hetzelfde gedaan met mijn zoon en gezegd: vanaf nu supporter je voor Anderlecht. Zo diep zit het. Ook mijn dochter mag niet met een supporter van -ik ga nu geen clubs nader noemen (lacht)- thuiskomen. Daar heb ik destijds veel commentaar op gekregen."

"Toen ik zelf nog voetbalde speelden we met Bornem in de winterstop een oefenmatch tegen het Anderlecht van Arie Haan. We kregen toen een pandoering van Lozano, Scifo, Vercauteren, Gudjohnsen, etc. en na de match ging ik het bestuur begroeten. Toen Michel Verschueren me vroeg wat ik wou doen later, antwoordde ik: ‘Wat u doet’. En die kans kreeg ik drie weken geleden. Alleen mijn vrouw en een erg beperkte kring van naasten wisten dat ik meteen ja zou zeggen als Anderlecht ooit zou passeren."

De keuze was dus snel gemaakt, maar wat moeten we vanaf 1 april verwachten van de voormalige voorzitter van UNIZO? "Als CEO word ik de eindverantwoordelijke van de club. Ik moet aan de raad van bestuur verantwoording afleggen waarom de zaken goed of slecht gaan."

Veel vrijheid

Sportieve inmenging, dat is uit den boze, vertelde hij. "Ook de budgetten zal ik beheren, maar wat het sportieve betreft… We beschikken over een fantastische sportieve staf. Ik heb heel lang met Vincent (Kompany, nvdr.) gesproken en ik vind dat we hem de ruimte moeten geven voor zijn fantastische project. Wat ik in de weken voor 1 april ga doen is de mensen hier op Neerpede leren kennen. Ik wil ze allemaal zien en weten waar ze mee bezig zijn. Ondertussen ga ik zien waar ik een toegevoegde waarde voor de club kan zijn. Maar me moeien met de opstellingen en dergelijke, no way! Daar hebben we de geschikte mensen voor."

De budgetten zijn vermeld, dus komen we automatisch terecht bij de schuldenberg van enkele tientallen miljoenen van de club. "Deze club zo snel mogelijk weer financieel gezond krijgen is een van de topprioriteiten, maar lang niet de enige."

Ten slotte had hij het ook over Michel Verschueren, die nu nog louter sportief directeur is bij de club. Al zal er volgens Van Eetvelt weinig veranderen aan zijn dagtaken. "In het organigram sta ik boven Michael Verschueren, ja", bevestigde hij. "Maar ik geef zeer veel verantwoordelijkheden aan de mensen onder mij, eens ik weet hoe de organisatie in zijn totaliteit werkt. Zeker op de punten waar ik zelf niet sterk in ben. Ik zie me eerder als een coach voor zulke mensen, waarvan ik verwacht dat ze de beste zijn in hun vak, en dan ga ik me niet mengen in hun taak. Maar ik wil wel weten wat ze doen. Ik reken erop dat Michael keihard zijn best gaat doen voor de club en ik ga ervan uit dat er op korte termijn weinig zal veranderen aan zijn takenpakket", besloot Van Eetvelt.