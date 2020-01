Sprake van belangenvermenging bij Vandenhaute nu hij functie opneemt bij Anderlecht? "Ik snap dat daar vragen bij worden gesteld"

Wouter Vandenhaute wordt de externe adviseur van kersvers Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. Zorgt dat voor belangenvermenging met Let's Play?

Vandenhaute is aandeelhouder van Let’s Play, een bedrijf dat voetballers begeleidt tijdens hun carrière. Vandenhaute ziet in een reactie bij Sporza echter geen probleem.

Onder meer Youri Tielemans werkt samen met Let’s Play. “Ik begrijp dat daar vragen bij gesteld worden, maar voor mij is er geen probleem”, vertelde Vandenhaute.

“Ik voer bij Let’s Play geen onderhandelingen met clubs over spelers en zal dat ook niet doen bij Anderlecht. Ik zal in alle transparantie werken en dan is het aan anderen om te oordelen of ik dat correct doe.”

“Het is een dunne lijn, maar het is in se niet anders dan mijn rol tussen SBS en productiehuis Woestijnvis, dat een belangrijke leverancier is voor SBS en VRT. En daar is iedereen tevreden over hoe ik met de situatie omga.”