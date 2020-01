Anderlecht wil lijn rechter trekken met veranderingen: zowel organisatorisch als financieel

Anderlecht wil lijn krijgen in de werking van de club. Marc Coucke heeft daarom Wouter Vandenhaute, Karel Van Eetvelt en Patrick Lefevere ingeschakeld. Mannen die het klappen van de zweep kennen.

't Is niet voor het één of ander, maar we beginnen wel een trend te zien bij Anderlecht. Het eerste jaar onder Marc Coucke werd op de dag van de Gouden Schoen KV Oostende verkocht. Vorig jaar werd op die dag Luc Devroe buitengesmeten en vandaag - de dag voor de verkiezing - viel er een volgende bom. Kwestie van de aandacht toch wat bij Anderlecht te houden ook.

Sponsors en hardere hand

Karel Van Eetvelt wordt de nieuwe CEO en moet Jo Van Biesbroeck gaan opvolgen. Hij krijgt dus de leiding over het operationele gedeelte van de club. Van Biesbroeck lijkt zo het slachtoffer te worden van de dieprode cijfers die de club een paar weken geleden moest neerleggen.

De komst van Wouter Vandenhaute moet ook in die lijn gezien worden. Coucke en Vandenhaute kennen elkaar al lang en waren voor de verkoop van Anderlecht goeie vrienden. Vandenhaute moest echter het onderspit delven, terwijl zijn visie door de toenmalige Raad van Bestuur wel als de betere werd aangezien. Maar Coucke had een beter financieel voorstel.

Vandenhaute heeft als organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen bijzonder interessante contacten in de bedrijfswereld en kent iets van organisatie. Hij moet als sportief adviseur ook lijn in de werking krijgen. In die optiek moet ook de komst van Patrick Lefevere als lid van de Raad van Bestuur gezien worden. Lefevere is een bloedhond als het op het verzamelen van sponsors en geld aankomt en is met zijn harde beslissingen al bijna 30 jaar de strafste ploegleider en later manager van de wereld.

Duidelijk organigram?

De twee 'wielermannen' kennen het klappen van de zweep in de sportwereld. Iets wat Michael Verschueren toch wel verweten werd binnen de Raad van Bestuur. De bedoelingen zijn goed, maar hij is soms niet hard genoeg. Het moet wel een klap in het gezicht zijn dat hij zo een stap terug moet zetten, al blijft hij wel sportief manager. Verschueren was indertijd de grootste pleitbezorger van Marc Coucke.

De nieuwe mensen moeten Anderlecht zo snel mogelijk uit het rood halen én een duidelijke structuur neerzetten. Momenteel is het op Neerpede immers nog vaak de vraag wie voor wat verantwoordelijk is. Een duidelijk organigram en bijbehorende functieomschrijving voor iedereen is er nog steeds niet. Misschien eens tijd om daar werk van te maken... Al wordt het met wat extra mensen weer niet makkelijker.