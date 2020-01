Verlengt Vertonghen alsnog bij Tottenham: "Ik ben hier gelukkig: meer wil ik daar niet over kwijt"

In tegenstelling tot Toby Alderweireld heeft Jan Vertonghen zijn contract bij Tottenham nog niet verlengd. Daardoor behoort een vertrek deze maand zeker tot de mogelijkheden.

Het contract van ‘Super Jan’ loopt in juni af, waardoor hij nu al ergens transfervrij kan tekenen met het oog op volgend seizoen. Hij kan zijn club ook onder druk zetten hem nu al te laten gaan als ze nog een transfersom willen vangen.

Vertonghen wordt nadrukkelijk aan het Napoli van Dries Mertens gelinkt en werd ook genoemd bij Ajax. In een gesprek met Sky Sports bleef de Rode Duivel op de vlakte. “Ik heb het gevoel dat alles wat ik zeg tegen mij gebruikt wordt, dus dan zwijg ik liever. Ik ben hier gelukkig en ik voel me goed bij mijn ploegmaats. Meer wil ik daar niet over kwijt.”