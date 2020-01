OFFICIEEL: Charleroi haalt voormalig Belgisch belofteninternational weg bij Nantes

Charleroi heeft zich vrijdag versterkt met Joris Kayembe. De linkerflankspeler komt over van FC Nantes.

Kayembe is intussen 25 en kan op de drie posities op de linkerflank uit de voeten. Hij tekende een contract voor twee seizoenen met optie op nog twee jaar op Mambourg.

Kayembe ruilde in 2013 Standard voor Porto, waar hij 73 keer in actie kwam voor het B-elftal. In 2017 werd hij verkocht aan FC Nantes, maar daar kwam hij amper drie keer in actie. Dit seizoen speelde hij er nog geen minuut.