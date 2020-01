Na meer dan 100 matchen in 1A vol aan de bak in 1B: "Veel spelers mispakken zich"

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland is er in het Belgische voetbal veel minder ruimte en wordt er veel meer fysieke strijd geleverd. Maar hoe zit het dan met het spel in 1B? Voetbalkrant.com vroeg het aan Robin Henkens, die meer dan 100 wedstrijden op de teller heeft in zowel 1A als 1B.

Robin Henkens is een ervaringsdeskundige. De 31-jarige middenvelder speelde 115 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Waasland-Beveren en KV Mechelen, Waasland-Beveren en Westerlo. Daarnaast was hij tot dusver ook al 125 wedstrijden actief in 1B, bij Lommel.

"In België ligt de focus heel hard op het fysieke aspect. De duelkracht is essentieel en er wordt alles aan gedaan om de ruimte voor de tegenstander zo klein mogelijk te houden. Het verschil met bijvoorbeeld Nederland is zeer groot wat dat betreft. Daar wordt veel vaker van eigen sterkte uitgegaan."

"En het verschil tussen 1A en 1B is op zijn beurt ook nog eens heel groot", stelt Robin Henkens. "Het is geen toeval dat veel spelers, vaak ook van de degradanten uit 1A, zich hier serieus aan mispakken. Enkel door goed te voetballen ga je het verschil niet maken in 1B. Bovendien is er zo weinig verschil tussen de acht ploegen, die elkaar door en door kennen. Matchen in 1B zijn quasi altijd heel close en worden vaak beslist door details en de vorm van de dag."

Toekomst in 1A?

Het is ondertussen al van het seizoen 2016-2017 geleden dat we Henkens nog aan het werk zagen in de hoogste klasse. Heeft de Limburger nog de ambitie om in 1A aan de slag te gaan?

"Zeker wel! Als ik die ambitie niet meer voel, is het moment daar om te stoppen met professioneel voetbal. Ik weet dat mijn leeftijd misschien niet in mijn voordeel speelt, maar ik voel me fris en zeker nog niet versleten. Als een trainer uit 1A me er echt bij wil, waarom niet?"

Het contract van Henkens bij Lommel loopt na dit seizoen af. Waar Henkens volgend seizoen aan de slag zal zijn, is nog niet bekend. "Ik heb het zeker naar mijn zin bij Lommel, maar we hebben voorlopig nog niets beslist voor volgend seizoen. De situatie van de club (1B of Eerste Amateur) zal natuurlijk veel bepalen. Het is nog lang, we zullen wel zien", besluit Henkens.