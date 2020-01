Oostende maakte slappe indruk: "Dit is zorgwekkend, zo gaan we in de problemen komen"

Het was een duidelijk gefrustreerde Wout Faes die na de wedstrijd voor ons verscheen. De verdediger en sterkhouder baalde van de manier waarop KV Oostende de match tegen Waasland-Beveren aanpakte: "We hebben niks kunnen creëren, zo gaan we onszelf in de problemen brengen."

"Er is hier niet veel uitleg nodig hé", schudde Faes het hoofd. "Ja, we waren gemotiveerd, maar verder dan wat steriele druk zijn we niet geraakt. Veel lange ballen in de zestien, maar niks gecreëerd. Er valt niet veel meer te zeggen over deze match. Als je dat dan toch doet, moet je de tweede ballen winnen, maar dat deden we ook niet."

Faes was kritisch en boos. "Dit is zorgwekkend ja. We hebben geen enkele 100 procent kans gecreëerd, niks uitgespeeld. En stress? Tuurlijk was er stress, maar die moet er bij Waasland-Beveren toch ook geweest zijn? Maar zij beginnen sterk aan die wedstrijd. Nu hopen dat Cercle Brugge niet wint van Antwerp of we komen in de problemen. Zeker zoals we vandaag speelden."