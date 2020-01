Wie is de "fairste" club van Belgie? Racing Genk primus, Cercle ook hier rode lantaarn

De CIES Football Observatory lanceerde een studie naar de fair-play van ploegen in Europese competities op basis van het aantal gemaakte overtredingen per wedstrijd.

De fairste club in Europa is niet geheel onverwacht Liverpool. De leider in de Premier League maakt gemiddeld amper 8,14 overtredingen per match en laat hierdoor dichtste achtervolgers Silkeborg (Denemarken, 8,89) en Hamburg (8,94) ver achter zich.

Al hebben de Reds wel het voordeel dat ze in de competitie spelen waar de refs het meeste toelaten: met gemiddeld 20,4 overtredingen per wedstrijd is de Premier League inderdaad de fairste competitie.

Genk is de primus in België

Met 10,43 fouten per wedstrijd, 25% minder dan het gemiddelde in de JPL, is landskampioen Racing Genk de beste leerling van de klas in België. STVV en ... Standard volgen op plaatsen 2 en 3.

Aan de andere kant van het klassement vinden we Cercle Brugge terug. De rode lantaarn is de club die de meeste fouten begaat: 17,14 per wedstrijd. Zo maar even 23 procent meer dan het gemiddelde.

Nog dit: we beseffen al te goed dat het aantal fouten slechts een indicatie is om te gaan kijken hoe "fair" een ploeg is.

Klassement van de Jupiler Pro League :

10,43 KRC Genk -25%

11.95 STVV -15%

11.95 Standard -15%

12.43 KV Oostende -11%

12.71 Zulte Waregem -9%

12.85 Club Brugke -8%

12.95 KV Mechelen -7%

13.52 RSC Anderlecht -3%

13.57 AA Gent -3%

14.76 Royal Antwerp +6%

15.19 Waasland-Beveren +9%

15.60 RSC Charleroi +12%

15.95 Royal Excel Mouskroen +14%

16.29 KAS Eupen +16%

16.43 KV Kortrijk +17%

17.14 Cercle Brugge +23%