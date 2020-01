'Anderlecht zet in op aanvallende versterking en wil topschutter en kampioenenmaker van enkele seizoenen geleden huren'

RSC Anderlecht wil zich in het tussenseizoen nog versterken met een aanvaller. En daarvoor kijkt paars-wit naar een oude bekende. Strijkt Lukasz Teodorczyk opnieuw neer in het Astridpark?

Antoine Colassin deed het gisteren dan wel goed, maar toch wil RSC Anderlecht nog iets bijhalen in de spits. Volgens Het Nieuwsblad hoopt Michael Verschueren Lukasz Teodorczyk terug te halen.

De Poolse aanvaller verkaste in 2018 naar Udinese Calcio, maar is in de Serie A op een dood spoor geraakt. Dit seizoen verzamelde hij amper 167 speelminuten. Ook de doelpuntenteller stokt met amper één roos.

De financiële situatie van paars-wit laat geen excessen toe. Verschueren hoopt dat ook dat Udinese in zal stemmen met een verhuur. Ook de aanvaller zelf ziet een terugkeer met het ook op het EK wel zitten.

Topschutter én kampioenenmaker

Bovendien beleefde Teo in Brussel wellicht de beste periode uit zijn carrière. Hij kroonde zich tot topschutter in seizoen 2016-2017 en bezorgde Anderlecht de landstitel in datzelfde seizoen.