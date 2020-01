'2 miljoen euro is niet genoeg': Standard laat Mpoku niet zomaar naar de woestijn vertrekken

Het is Al-Wahda menens om Paul-José Mpoku, maar Standard wil boter bij de vis en laat zijn middenvelder niet zomaar vertrekken.

De laatste dagen wordt Paul-José nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Al-Wahda bracht al voor de tweede keer een bod uit, ditmaal een van twee miljoen euro inclusief bonussen, maar volgens Het Nieuwsblad heeft Standard het opnieuw geweigerd.

Mpoku's contract bij de Rouches loopt pas over anderhalf jaar af en was dit seizoen al belangrijk voor de club. De 27-jarige middenvelder droeg geregeld de aanvoerdersband en stond vijftien keer in de basis. Met een overstap naar de VAE is natuurlijk een lucratief contract gemoeid. Zelf zou Mpoku niet weigerachtig staan tegenover een vertrek. Hij speelde al meer dan 200 wedstrijden voor de Luikse club.