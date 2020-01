Ruud Vormer: "Iedereen maakt fouten, zelfs Simon Mignolet"

Club Brugge kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Zulte Waregem. Club haalde niet zijn gebruikelijke niveau. Tot ramp van overmaat ging Simon Mignolet gruwelijk in de fout bij de tegengoal.

Ruud Vormer predikte na afloop van de match kalmte. "Ach, het is 1-1. We kunnen in Waregem ook scoren, dus we moeten nu gewoon rustig blijven."

Dat uitgerekend Simon Mignolet in de fout ging bij de tegengoal, deert Vormer niet. Hij zette zijn doelman dan ook uit de wind. "Simon heeft al genoeg reddingen gedaan voor ons. Het hoort er nu eenmaal bij: mensen maken fouten, zelfs Simon Mignolet!"

"Ik vond dat vooral onze laatste pass te wensen overliet. Als we dat beter deden, hadden we veel kansen kunnen creëren tegen hen. Anderzijds, Zulte Waregem speelde goed op buitenspel en zette Vanaken en mij goed vast. Dus tactisch hebben ze het zeker goed gedaan", besluit Vormer.