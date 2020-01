Zulte Waregem kreeg tik richting play-off 1, dan maar via de Beker van België? "Ook een groot doel"

Zulte Waregem wilde in de laatste negen wedstrijden van de reguliere competitie de weg naar play-off 1 proberen open beuken. De zware thuisnederlaag tegen KRC Genk was wat dat betreft meteen een tegenvaller. Dan maar via de Beker van België naar Europa? Club Brugge wacht ...

"De honger om play-off 1 te halen is groot", aldus Davy De fauw vooraf. "We weten dat het een cruciaal duel wordt", pikte Francky Dury in. "De winterstage was heel goed." Iets om op voort te bouwen dus, maar het klasseverschil met Genk was groot.

"We hadden op geen enkel moment het gevoel dat we ergens iets konden rapen", besefte Dury achteraf. De 0-3 was dan ook pijnlijk: "Maar elke nederlaag is pijnlijk, of je nu speelt voor play-off 1 of voor de tiende plaats. Iedereen wil winnen."

Beker = kortste weg naar Europa

"Ook voor de supporters", besloot Dury. Die fans waren ontgoocheld, omdat hun Essevee niet de grinta op de mat legde die we soms van hen gewend zijn. "Alle credits voor Genk, ze waren beter dan ons", klonk het bij Zulte Waregem. Maar: play-off 1 is een stapje verder weg, in de Beker wacht woensdag al de trip naar Club Brugge: "De Beker is voor ons ook een doel en de kortste weg naar Europa", gaf De fauw eerder al aan.

Voorlopig ook nog geen sprake van nieuwkomers bij Zulte Waregem. De kans dat die er nog komen lijkt ook eerder klein, omdat de kern eerst nog wat extra moet worden afgeslankt. Voor diverse spelers wordt nog een definitieve oplossing gezorgd.