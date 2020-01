Club Brugge moet topschutter en geblesseerde sterkhouder van Zulte Waregem niet vrezen in bekertreffen

Woensdagavond vechten Club Brugge en Zulte Waregem in het Jan Breydelstadion voor de beste uitgangspositie in de 1/2 finale van de Beker van België. Bij Essevee ontbreken twee belangrijke pionnen.

Cyle Larin pakte in de 1/16 finale tegen Duffel en in de kwartfinale tegen Charleroi een geel karton, waardoor hij niet mag aantreden in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Club Brugge. De Canadees was dit seizoen al van goudwaarde voor Zulte Waregem. Met 9 goals en 8 assists in beker en competitie is hij de topschutter van de club. In de terugmatch is de 24-jarige spits wel inzetbaar.

Naast Larin moet Francky Dury nog een sleutelpion missen. Omar Govea sukkelt met de knie en haalt de match van woensdagavond niet. Ook Bürki (teen) is er niet bij. Dury recupereert Mensah, die tegen Genk nog ontbrak wegens ziekte.