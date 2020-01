"Ruudje is niet te veel aan de bal geweest" vs "Tactisch stonden ze sterk"

Club Brugge en Zulte Waregem hielden het in Jan Breydel op een 1-1 gelijkspel. Het plannetje van Francky Dury werkte, blauw-zwart had het moeilijk. Dat zagen spelers aan beide kanten.

"We hebben goed en met lef gespeeld", aldus Olivier Deschacht. "We hebben man op man gespeeld en hoog durven verdedigen, geen muur gezet en positief durven spelen."

Tactisch sterk

"Dat heeft geloond. We hebben een goede wedstrijd achter de rug. Meeval gehad? Het is niet dat zij tien kansen hadden en ze hebben ook een cadeau gehad. En Ruudje is niet te veel aan de bal geweest, dat was de bedoeling."

Ook Ruud Vormer gaf dat toe: "Tactisch hebben ze het goed gedaan. Dat weet je in zo'n matchen dat het kan gebeuren. Overal waar ik of Hans Vanaken liepen, volgden ze ons."