Selemani blikt terug op zijn contractbreuk bij Union: "Ze dreigden met handboeien als ik nog naar het trainingscentrum zou terugkeren"

De hetze omtrent de omstreden transfer van Faïz Selemani naar KV Kortrijk is inmiddels al een poos achter de rug. Hij verbrak eenzijdig zijn contract bij Union en blikt nu in Sport/Voetbalmagazine terug op hoe dat gebeurde.

Plots verhinderden vier werknemers van een veiligheidsfirma Faïz Selemani de toegang tot de training van Union. De Comorees trok vervolgens zijn conclusies, maar hoe is het zo ver kunnen komen?

"Alex Hayes haalde me destijds voor 250.000 naar Union met de belofte dat ik na één jaar naar 1A zou mogen gaan. Hij werd ontslagen, maar de voorzitter zei dat als ik alles gaf voor de club, dat ik toch mocht vertrekken", legde Selemani uit bij S/VM.

Dreigen met handboeien

"Kortrijk meldde zich in de zomer, maar plots vroeg de club 2 miljoen euro. Dat vond ik -door mijn statistieken (17 goals en 10 assists) en de prijs die Union voor me betaalde- niet rechtvaardig", ging hij verder.

Selemani was zichzelf niet meer en ging naar eigen zeggen in discussie met de coach. "Na het voorval met de veiligheidsagenten en nadat ik m'n spullen moest pakken op de club dreigden ze me in de boeien te laten slaan als ik nog eens naar het trainingsveld zou komen", besloot hij.