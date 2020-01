'Club Brugge heeft beet op de transfermarkt en gaat zomertarget alsnog binnenhalen'

Volgens Ghana Soccernet staat Nana Ampomah op het punt om Fortuna Düsseldorf te verruilen voor Club Brugge. De transfer zou in het begin van volgende week afgerond worden en het zou gaan om een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen met aankoopoptie.

Ampomah kwam -mede door blessureleed- slechts negen keer in actie dit seizoen bij Düsseldorf waarin hij goed was voor één doelpunt. De Ghanese international deed het vorig seizoen uitstekend voor Waasland-Beveren met 8 doelpunten en 7 assists na 30 wedstrijden. Naast Club toonde ook Racing Genk afgelopen zomer interesse.

