Sakala na late nederlaag tegen Standard: "We geloofden echt in de overwinning, maar als we blijven werken volgen de punten wel"

Fashion Sakala speelde een sterke wedstrijd in de spits bij KVO. De Kustboys leken op weg naar een gouden driepunter op Sclessin, maar moesten zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

“Dit is erg teleurstellend”, vertelde de Zambiaan achteraf. “Door dat doelpunt tankten we vertrouwen. We geloofden echt in de overwinning en dan is het erg teleurstellend dat je alsnog twee doelpunten slikt in de slotfase.”

“We moeten hard blijven werken en gefocust blijven, dan volgen de punten wel. Als we vandaag hadden gewonnen, waren we wellicht gered. Daar hadden we de hele week hard voor gewerkt, maar goed… het is wat het is.”

Sakala speelde nog een belangrijke rol in het doelpunt van Jelle Bataille, maar had toen al aangegeven dat hij gewisseld moest worden. Niet veel later stond hij in tranen aan de KVO-bank. “We zullen morgen wel zien hoe erg het is. Misschien valt het nog wel goed mee.”