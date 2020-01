Dury laat zich uit over verlengd verblijf van Deschacht aan de Gaverbeek: "Ik heb mijn keuze al gemaakt, dat weet Oli wel"

Olivier Deschacht heeft door zijn gehele carrière moeten afrekenen met de nodige kritiek en voor- en tegenstanders. Eén ding is zeker: Francky Dury, zijn coach bij Essevee, is een fervent lid van kamp "pro-Ollie".

Deschacht is al enkele jaren op (voetbal)pensioensgerechtigde leeftijd, maar de blonde verdediger bewijst week na week dat er nauwelijks sleet op zit. Francky Dury beseft het verschil tussen een Zulte Waregem met een fitte Deschacht en zonder hem.

In Het Laatste Nieuws moet de West-Vlaamse oefenmeester dan ook niet lang nadenken over de vraag of hij nog toekomst ziet in een samenwerking met zijn routinier: "Ik heb mijn keuze al gemaakt, dat weet hij wel."

Eeuwige fan

"Op 35-jarige leeftijd contacteerde ik hem al bij Anderlecht. Ook vorig seizoen, maar toen koos hij voor Lokeren. Ik heb gevochten om hem hier te krijgen dit jaar."