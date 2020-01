Simon Juklerod heeft het moeiljk bij Antwerp: "Nooit zat ik zo lang op de bank"

Simen Juklerod maakte vorige seizoen indruk bij Antwerp. Met zijn grote motor en aanvallende impulsen groeide de Noorse linksachter uit een vaste waarde in de ploeg van Bölöni. Dit seizoen loopt het minder vlot voor de Noor.

Dat Antwerp pas de optie lichtte in zijn contract, waardoor Juklerod nog een jaar langer op de Bosuil blijft, is niet speciaal voor de Noor. "Niet meer dan logisch, andere moesten ze me aan het einde van het seizoen gratis laten vertrekken", vertelt Juklerod aan GvA.

"Ik ben hier heel graag, ik hou van deze club. Maar ik wil me belangrijk voelen en niet tweede keus zijn, zoals nu."

Zowel Buta als De Laet doen het uitstekend, waardoor de Noor amper in de plannen van Bölöni voorkomt. "Ik verdween na de nederlaag tegen Standard in oktober uit de ploeg. De coach wilde iets anders proberen... en het werkte. De een zijn dood is de ander zijn brood, al besef ik dat ik zeker niet in mijn beste periode zat."

"Nooit eerder in mijn loopbaan zat ik zo lang op de bank, dat was best moeilijk. Maar ik heb me niet laten gaan. Integendeel, na de training zat ik nog meer in de fitness om dat te compenseren. Extra werk verrichten, om zeker niet uit vorm te geraken", besluit de linksachter.