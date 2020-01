Vercauteren verontschuldigt zich bijna voor drie punten: "Enkel denken aan positieve gevolgen"

Als de politie morgen in Neerpede staat, moet u niet schrikken. Anderlecht wordt immers verdacht van de diefstal van de eeuw. Die drie punten gaan ze Cercle Brugge echter nooit meer teruggeven. Zelfs Frank Vercauteren ging zich bij de fans verontschuldigen voor het geleverde spel.

Vercauteren had oprechte schaamte na de match. "Meestal begin ik met de minder goeie dingen, maar die zijn te talrijk. Daar ga ik niet aan beginnen. We gaan niet te veel van deze match herbekijken of gebruiken in onze voorbereiding richting de volgende match. Het enige dat we moeten onthouden is dat we gewonnen hebben en voor de rest moeten we ons verontschuldigen voor onze prestatie."

De drie punten zijn natuurlijk wel welkom. Anderlecht staat meteen op vier punten van de top zes en maakt nog kans op play-off 1. "We moeten denken aan de positieve gevolgen van deze drie punten. Dat is het enige wat we kunnen doen. En beseffen dat we veel werkpunten hebben. Iedereen was er zich van bewust dat het echt slecht was."

Signaal op training

Dat moet ook wel als je eigen fans zelfs na de 1-2 'Shame on you' blijven schreeuwen. "Ik begrijp hen. Ik respecteer hun mening. We hadden het al zien aankomen. Op training was er al één signaal. Vrijdag was een echt slechte trainingsdag. Zaterdag hebben ze de draad wel weer opgepikt, maar dit was een echte offday."

Dat zijn collega, Bernd Storck, uithaalde naar de arbitrage vond hij ook niet helemaal onbegrijpelijk. "Ik kan begrijpen dat je bepaalde zaken betwist ja. Maar ik ga me voor de rest van commentaar onthouden. Er is toch niks meer aan te doen. Behalve hopen dat het de volgende keer beter is."