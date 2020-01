Onder meer Anderlecht, Club Brugge en Jan Mulder nemen afscheid van Rensenbrink: "Een echte legende" en "Groots verdrietig moment"

Na een slepende spierziekte is ons zaterdagavond Rob Rensenbrink (72) ontvallen. De Nederlander was hét icoon van Anderlecht in de jaren '70 en dus regent het reacties in de voetbalwereld.

"Een van de grootste legendes van RSC Anderlecht is ons ontvallen", tweette Vincent Kompany. "Een voetbalicoon, een prachtige voetballer, de slangenmens."

"De beste, de mooiste linkerflankspeler die Anderlecht ooit heeft gekend. RIP Robbie Rensenbrink", aldus de kapitein van paars-wit.

One of RSCA's true legends has sadly passed away. Prachtige voetballer, clubicoon ...l'homme serpent, le plus bel ailier gauche qu’ait connu le Sporting ... Veel sterkte aan de familie en aan iedereen die dicht bij hem stond. RIP Robbie Rensenbrink #LEGEND pic.twitter.com/CI8Nkw0iw4 — Vincent Kompany (@VincentKompany) January 26, 2020

Ook in de rest van de voetbalwereld regende het reacties. Bij journalisten, clubs, spelers, coaches, zowat in alle geledingen van alle clubs.

RIP Rob Rensenbrink. Gisteravond is de Nederlandse linksbuiten, die in België 2 seizoenen bij @ClubBrugge (24 goals) en 9 seizoenen bij @rscanderlecht (143 goals) speelde, overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. De charismatische Rensenbrink is 72 jaar geworden. #RIP pic.twitter.com/bYCwdPlqCh — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) January 25, 2020

Rob Rensenbrink, who helped the Netherlands to two World Cup Finals in 1974 and 1978, has passed away aged 72.



No other Dutch player scored or assisted more World Cup goals.



Rest in peace, Rob. pic.twitter.com/2tPJtipQgd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 26, 2020

RIP Rob Rensenbrink.



De Nederlander speelde van 1969 tot 1971 bij Club en scoorde 24 goals voor Blauw-Zwart.



Onze oprechte deelneming aan familie, vrienden en kennissen. #YouNeverWalkAlone pic.twitter.com/wnKRFkSCMA — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 25, 2020

"Hij was een teruggetrokken persoonlijkheid, maar toch altijd vrolijk en met heldere stem", haalde Jan Mulder in Sports Late Night herinneringen op.

"Dit is een groots verdrietig moment in de geschiedenis van het Nederlands en het Belgisch voetbal. Hij was een van de allergrootste spelers."