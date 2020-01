Antwerp met ambitie naar Jan Breydel: "We moeten naar daar gaan voor 3 punten en niets minder"

Antwerp en Gent staan door het gelijkspel van Club Brugge op acht punten van de West-Vlaamse leider. De Great Old moet zondag naar Brugge en kan de kloof dus nog wat kleiner maken.

Verdediger Wesley Hoedt stelde een duidelijke ambitie voorop na de zege tegen Zulte Waregem: winnen. "In onze positie moeten wij naar daar gaan voor drie punten en niets minder. We kunnen ze volgende week toch een tik uitdelen", klonk het bij de Nederlander.

Voor Antwerp betekende de match tegen Club voor eigen publiek immers het keerpunt in deze competitie. "Daar hebben we voor het eerst weer het vuur van vorig jaar getoond. Met Myoshi en Defour keert er bovendien nog wat kwaliteit terug in de ploeg. Wie weet waartoe het nog zal leiden", besloot hij.

"We naderen, maar we weten dat het in Brugge aartsmoeilijk is", blikte Steven Defour vooruit op de clash van volgende week. "We zijn de enige ploeg die hen al wist te kloppen en we zullen er alles aan doen om dat te herhalen. Voor het overige moeten we gewoon naar onszelf kijken. Niet naar boven en niet naar onder", besloot Defour.