Fort Ghelamco, Lamkel Zé, Miguel Van Damme, weerzinwekkend Anderlecht en ...

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP

Fort Ghelamco

KRC Genk kwam met ambitie naar de Ghelamco Arena en kwam er zelfs op voorsprong, maar wat KAA Gent - zeker in de tweede helft - op de mat bracht was echt waanzinnig. Snelle balbehandeling, veel voetbal in één tijd en veel aanvalskracht.

De buffalo's zijn momenteel echt aan het schitteren en lijken klaar voor een sterk en stevig 2020. Het gevaar komt van alle kanten en ook de bank heeft heel wat leuks in petto. Zo zorgen ook zij steevast voor een meerwaarde.

Fort Bosuil (en Didier Lamkel Zé)

Je moet het Didier Lamkel Zé toch geven. Zelfs in zijn korte invalbeurt was hij opnieuw van waarde voor The Great Old, dat zo ook een geweldige thuisreputatie blijft vasthouden.

Zijn eerste crosspas was een geweldige en zorgde meteen voor een uitgelokte strafschop. De fans floten hem eerst uit, maar begonnen daarna ook al meteen zijn naam opnieuw te scanderen. Of hoe snel het kan verkeren in alle richtingen.

Miguel Van Damme

De onfortuinlijke doelman Miguel Van Damme is al eventjes aan het vechten tegen leukemie en herviel deze week jammer genoeg. De hele zondag werd daar de nodige aandacht aan besteed.

In Cercle Brugge - Anderlecht was dat enigszins logisch, maar ook Antwerp - Zulte Waregem en KV Kortrijk - Club Brugge stonden in het teken van de strijd tegen leukemie. De spelers (en ref Van Driessche) stopten in Kortrijk - Club zelfs even met spelen. Hartverwarmend.

FLOP

De bodem van de put?

RSC Anderlecht heeft drie belangrijke punten gepakt in de strijd om play-off 1. Dat het Cercle opnieuw niet meezat in hun degradatiestrijd? Dat is echter een geweldig understatement te noemen. De Vereniging had altijd verdiend om te winnen.

Los van een mogelijke strafschop (of zelfs twee) die ze niet kregen, was het gewoon hemeltergend wat RSC Anderlecht op de mat bracht. Het tempo was bijzonder laag, het niveau van het spel bedroevend en zelfs aan grinta en duelkracht ontbrak het. De hoofdstedelingen onwaardig en zelfs de fans vonden dat.

Mistig

In België is het ook altijd wat. Zelfs een beetje mist kan nu voor het uitstellen van een wedstrijd zorgen. Waarop er toch wel het nodige hommeles ontstond in Charleroi.

Wanneer herspelen, hoe herspelen, vanaf welke minuut herspelen? Het gaf - ondanks duidelijke regels daaromtrent - opnieuw aanleiding tot heel wat gekissebis.

Standard heeft nog werk

Standard wilde nog eens tonen in eigen huis dat het wel degelijk een ploeg is om rekening mee te gaan houden.

Dat lukte echter - ondanks de drie punten die werden bijgeschreven - niet (helemaal). Zelfs tegen KV Oostende konden ze de nul niet houden en pas in allerijl de punten pakken. Het zal toch echt beter moeten.