Charleroi houdt been stijf: als Pro League niet buigt gaan ze in beroep

Charleroi is akkoord om de match tegen KV Mechelen met een beginscore van 0-0 te herspelen: "We kunnen niet anders omdat het reglement dat bepaald", klonk het gisteren. Maar over een ander deel van dat reglement willen ze wel discussiëren.

Charleroi wil zijn kansen op play-off 1 veiligstellen en wil geen twee weken na elkaar midweeks spelen. De datum van 4 februari - ze spelen morgen ook al een inhaalmatch tegen Club Brugge - is voor hen dan ook onaanvaardbaar. Nu stipuleert het bondsreglement wel dat de match moet afgewerkt worden op de eerstvolgende beschikbare dag voor beide ploegen en dat is 4 februari. Charleroi wil wel op 11 februari spelen en ook KV Mechelen wil hen daarin tegemoet komen. Maar de Pro League kan dus dwarsliggen. Indien de datum van 4 februari behouden blijft, gaan ze sowieso in beroep.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Charleroi - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (11/02).