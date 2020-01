Oude gloriën Koen Daerden geeft meer uitleg over zijn hoogtepunt en zijn dieptepunt in zijn carrière: "Dit seizoen was geweldig!"

Koen Daerden heeft in het verleden bij heel wat clubs gespeeld. Hij speelde bij Racing Genk, Club Brugge, Standard en Sint-Truiden. In een exclusief interview gaf hij meer uitleg over zijn hoogtepunt en zijn dieptepunt in zijn carrière.

Over zijn hoogtepunt moest Daerden niet lang nadenken. "Het seizoen 2002 was het hoogtepunt uit mijn carrière. Het is ruim, maar ik heb dan met Racing Genk heel wat mooie momenten meegemaakt", aldus Koen Daerden. Ook over zijn dieptepunt moest Daerden niet lang nadenken. "Door mijn blessure ben ik veel te vroeg moeten stoppen met voetballen. Ik ben nu ook nog bezig met mijn hobby (technisch directeur bij de jeugd van Racing Genk) en ik doe het graag, maar ik vind het jammer dat ik zelf zo vroeg ben moeten stoppen."