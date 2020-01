Charleroi, Antwerp en Club Brugge timmeren aan indrukwekkende ongeslagen reeks: Carolo's op nummer 1

Door de brilscore tussen Charleroi en Club Brugge blijven de ongeslagen reeksen van beide teams nog wat langer intact. De Carolo's weten al sinds oktober niet meer hoe het voelt om te verliezen in de competitie. Club en Antwerp bleven in november voor het laatste met lege handen achter.

Club Brugge: wwwwgwwgg – 9 weken

Voor de laatste nederlaag van Club Brugge moeten we al terug naar 10 november. Blauw-zwart ging toen met een ongeslagen status naar het Bosuilstadion in Deurne-Noord en bleef voor het eerst en (voorlopig) voor het laatst puntenloos achter na een competitiematch. Gent (1-1), Kortrijk (2-2) en Charleroi (0-0) waren daarna nog de enige ploegen die iets konden rapen tegen de autoritaire leider. Tegen Antwerp kan Club zondag voor de tiende competitiematch op rij ongeslagen blijven.

Antwerp: wwgwwwggww – 10 weken

Hetzelfde geldt voor de Great Old, dat al een weekje langer van een onoverwinnelijke status geniet. Na een 3-1 nederlaag op het veld van Moeskroen stond Laszlo Bölöni zelfs ter discussie, maar zijn groep reageerde gepast met een 24 op 30 die in gang werd gezet met een zege tegen Club Brugge. Geen enkele andere ploeg is daar tot op heden in geslaagd. De drie draws werden geboekt tegen Gent (1-1), STVV (1-1) en Anderlecht (0-0).

Charleroi: wwwgwwwgwgwgg – 13 weken

Maar voor de meest langste ongeslagen reeks moeten we bij het nummer 5 in de stand zijn: Charleroi. Karim Belhocine en zijn manschappen weten al sinds 4 oktober niet meer wat verliezen is. Toen kwam Anderlecht met 1-2 winnen op Mambourg. Daarna lieten de Zebra’s nog twee keer een 9 op 9 optekenen.Sinds begin oktober timmert Charleroi aan een ongeslagen reeks van 29 punten – acht zeges en vijf gelijke spelen. De gestaakte match tegen KV Mechelen behoort niet tot die reeks.