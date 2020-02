Antwerp hekelt ontbreken van doellijntechnologie: "Dit is toch geen amateurvoetbal!?"

Was de bal van Hans Vanaken al dan niet over de lijn? Geen mens die het met 100% zekerheid kan zeggen. Dat de lijnrechter de fase als doelpunt interpreteerde, zorgde voor een wel heel bittere nasmaak bij Antwerp.

Hans Vanaken bleef achteraf op de oppervlakte en zei 'dat hij niet weet of de bal over de doellijn was'. Geen mens die het wel 100% zeker weet, tot ergernis van Antwerp.

"Ik vroeg aan de scheids waarom er geen doellijntechnologie was. Hij zei me dat de clubs er niet voor willen betalen. Dan houdt het toch op. We spelen toch geen amateurvoetbal? Waarom wil je nu geen €10 000 in die technologie investeren, terwijl je een paar miljoen verdient aan de vooronde van de Champions League of Europa League?", vroeg Wesley Hoedt zich luidop af.

Al verschuilt de Nederlander zich niet achter deze scheidsrechterlijke beslissing. "Ik wil deze nederlaag niet op dat doelpunt afschuiven. Brugge was de hele match de betere partij. Maar... als je het 86 minuten kan volhouden, dan kan je dat ook 90 minuten!"