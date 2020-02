Anderlecht domineert de Clasico bij de beloften, Sissako debuteert voor Standard

Maandagavond ontving Anderlecht Standard voor de 'Clasico voor Beloften'. Onder een gietende regen en voor een volle tribune domineerde paars-wit de match.

In de heenronde was Anderlecht met 1-3 te sterk voor Standard in de Clasico U21 en in de terugmatch deed paars-wit er nog een schepje bij: 3-0. Ditmaal zonder Colassin in de spits -die zit nu in de A-kern- maar met Mohamed Guindo (16), een van de parels van Neerpede. Bij de Rouches stond wintertransfer Moussa Sissako voor het eerst tussen de lijnen, hij stond in de centrale as naast Senna Miangue.

Een fysiek sterk duo dat, net zoals backs Théate en Carcela, gedomineerd werd door een fluks voetballend Anderlecht-middenveld. Na 45 stond Standard 2-0 in het krijt na goals van Suray en Mehssatou. Na de rust zette invaller Dailly de eindstand op het scorebord.