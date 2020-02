Club Brugge is na nederlagen van Charleroi en Antwerp de ploeg met de langste ongeslagen reeks: "Het moest er eens van komen"

De twee ploegen die aan de langste onafgebroken reeks zonder nederlagen aan het breien waren, hebben vorig weekend nog eens van een nederlaag geproefd. Charleroi verloor op het veld van Genk en door de nederlaag van Antwerp op Club Brugge is de huidige competitieleider nu het langst ongeslagen.

Charleroi ging met 1-0 ten onder op het veld van KRC Genk. Het was een verdiende zege voor de Limburgers, maar toch kwam het hard aan bij de Carolo’s. “Het is altijd zwaar om een match te verliezen, maar na dertien matchen zonder nederlaag zeker”, gaf Karim Belhocine aan na de match. “Voetbal is immers winnen én verliezen, dus het moest er eens van komen.”

Met nog zes speeldagen te gaan en nog een inhaalmatch voor de Charleroi, bedraagt de voorsprong op nummer 7 Zulte Waregem zeven punten. “We moeten nu niet ongerust gaan worden en deze pagina zo snel mogelijk omslaan”, hield Maxime Busi het hoofd koel.

10 matchen zonder nederlaag

Door de nederlaag van Charleroi werd Antwerp de ploeg die het langst ongeslagen was. Dat bleef het welgeteld één dag, want Club Brugge stuurde de Great Old zondag met 1-0 en lege handen naar huis. Club heeft nu al de langste periode niet meer verloren. De laatste nederlaag dateert van 10 november tegen… Antwerp. Daarna won blauw-zwart zeven keer en speelde het drie keer gelijk.

Geen ploeg die in de buurt komt van die statistiek. KAA Gent zit nu aan een gelijkspel en vier winstpartijen op rij. Voor de laatste nederlaag moeten we teruggaan naar 15 december toen KV Oostende een gouden zaak deed in de strijd tegen het behoud en de Buffalo’s met 2-1 klopte.