Krmencik lost doelpuntenprobleem Club Brugge nog niet op, maar Vormer, Mata en Clement zijn héél duidelijk over hem na #CLUANT

Michal Krmencik tekende op transfer deadline day pas bij Club Brugge, twee dagen later mocht hij al bij de rust invallen in de topper tegen Antwerp. Rest de vraag: kan hij het aanvallende probleem van blauw-zwart oplossen?

Philippe Clement wisselde bij de rust en haalde Emmanuel Dennis naar de kant ten gunste van Krmencik: "Enerzijds omdat Dennis al geel had en ik wist dat ze hem zouden proberen uitlokken, maar anderzijds ook omdat we efficiëntie nodig hadden in de grote rechthoek. We moeten dodelijker en efficiënter zijn."

Profiel waar we een tijdje naar gezocht hebben

De oefenmeester van blauw-zwart had lovende woorden voor zijn nieuwkomer: "Krmencik is er nog maar net, maar hij liet op training al zien dat hij belangrijk voor ons kan zijn de komende weken en maanden. Voor een jongen die hier nog maar twee dagen is, toont hij al mooie dingen."

"Hij kan met zijn lichaam ballen beschermen en is een type dat we nog niet hadden. Vandaag woog hij al op een verdediging, ook al had hij nog geen aanpassingsperiode achter de rug. Hij is een interessant profiel waar we een tijdje naar gezocht hebben."

Balvast

Ook de ploegmaats waren tevreden van de nieuwkomer: "Vanaf zijn eerste balcontact zagen we al dat hij iets kan. Hij had al meteen kunnen scoren vandaag, hij is zeer sterk aan de bal en we gaan nog van hem kunnen genieten", aldus Clinton Mata.

"Hij is zeer balvast. Op basis van wat we op training zagen, ziet het er zeker goed uit", pikte ook Ruud Vormer positief in.