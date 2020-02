Analist Messoudi over de bekerkansen: "Ik geef Kortrijk meer kans, bij Club Brugge is er nog geen paniek"

Tussen al het geweld in de race richting play-offs toe staan er deze week de halve finales van de Beker van België op het programma. Zulte Waregem en KV Kortrijk in de rol van underdog tegen respectievelijk Club Brugge en Antwerp...

Beide 'kleinere ploegen' konden de return op eigen veld spannend houden. "Club Brugge heeft het de laatste tijd wat moeilijker. Drie gelijke spelen na elkaar en ook op Antwerp toch wel een moeilijke match. Wat ook normaal is", aldus analist Mo Messoudi. "Maar bij Brugge is er geen paniek. Ze scoren wel wat moeilijker, maar dat kan ook een momentopname zijn."

Club en Antwerp spelen op verplaatsing, maar dat is voor Messoudi geen reden om de favorietenrol te herverdelen. "Nee, op zich zijn zowel Club als Antwerp nog steeds favoriet. Al geef ik Kortrijk wel meer kans om door te stoten."

Vertrouwen

De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Kortrijk hield ook Club Brugge in bedwang en won tegen Standard. "Ze spelen met vertrouwen. Ik heb er gespeeld, ik weet hoe graag ze naar de bekerfinale willen gaan. Die finale van 2012 ligt er nog op de maag."

Daarnaast heeft Kortrijk een nieuw wapen ontdekt: Terem Moffi. "Echt wel een goeie en hij is nog jong. Hij kan nog beter worden. Maar voorlopig is dat een schot in de roos. Kortrijk had ook een goeie diepe spits nodig. Ze hebben een traditie van goeie spitsen. Deze is snel, sterk en doelgericht. Daar gaan ze nog plezier aan beleven."