Charles De Ketelaere: "Mooi voor mij dat ik ons naar finale trap"

Een jongensboek... Uitgerekend de jonge Charles De Ketelaere schiet zijn ploeg naar de bekerfinale. Uiterst koelbloedig omspeelde hij Bossut en schoof hij de bal in doel voor de aanstormende Deschacht.

De jongeling glunderde uiteraard na afloop van de wedstrijd voor de camera van Sporza. "Ik ben heel opgelucht en gelukkig. Dat ik ons naar de finale heb getrapt is heel leuk voor mij én voor de ploeg."

Ondanks de euforie na zijn winnende doelpunt bleef De Ketelaere niet blind voor de gebreken van zijn ploeg.

"We speelden vanavond zeker niet onze beste wedstrijd, tegen een sterke ploeg. Maar we zitten in die finale, en dat is wat telt. We zijn nog steeds in de running voor de dubbel. We zijn zeer ambitieus. We willen die Beker winnen."