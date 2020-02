Mourinho na vroege wissel van Vertonghen: "Normaal dat hij triest was"

Jan Vertonghen was woensdagavond behoorlijk van zijn melk toen hij voortijdig naar de kant gehaald door José Mourinho. De Portugese coach reageerde nu.

Vertonghen moest vroeg in de tweede helft plaats ruimen. Zijn lichaamstaal na zijn matige prestatie sprak boekdelen (lees HIER).

"Jan was niet geblesseerd", vertelde Mourinho achteraf. "Het is normaal dat Jan triest was. Geen enkele speler wil gewisseld worden. Ik besloot om hem op te offeren, dus had hij een reden om ongelukkig te zijn. Maar nu is hij weer blij, want we hebben gewonnen."

"Ik denk niet dat het nodig is om hem apart te nemen, want Jan is een intelligente kerel. Hij is erg professioneel. Ik wou hem ook niet straffen, want hij speelde exact even goed als de anderen."