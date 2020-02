Antwerp duwt Club Brugge in de favorietenrol voor bekerfinale, maar ziet mogelijkheden: "Nu op neutraal terrein"

De finale van de Beker van België wordt er een tussen Club Brugge, autoritair aan de leiding in de Jupiler Pro League, en Antwerp, een van de grote titeluitdagers van blauw-zwart. Een rol als underdog zien ze bij de Great Old wel zitten.

"Het is duidelijk wie favoriet is, maar een finale blijft een finale. Het komt overigens niet al te vaak voor dat twee grote clubs elkaar treffen in de finale", zei Laszlo Bölöni. "Voor ons is het de eerste keer sinds heel lang geleden (28 jaar, nvdr.) dat we er staan. We zijn nu goed bezig, maar om te doen wat Club Brugge nu doet moeten we blijven groeien en hard blijven werken", legde de trainer van Antwerp uit.

We hebben al laten zien dat we kunnen winnen van Club Brugge.

Wesley Hoedt heeft alvast vertrouwen in de finale op 22 maart. "Het wordt tijd dat we de supporters iets tastbaars schenken, maar het zal fifty-fifty worden", schatte hij de winstkansen in. Logisch ook, want in de onderlinge confrontaties staat het 1-1.

"We hebben al laten zien dat we kunnen winnen van Club Brugge. Nu moeten we zien of het op neutraal terrein ook gaat. Geen voordelen dus voor beide teams, al moeten we beter voor de dag komen dan in Brugge", besloot de Nederlandse verdediger.