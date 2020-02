Kortrijk en Antwerp blinken uit in penalty's (al zullen de Kerels daar niet zo blij mee zijn)

Niet toevallig viel de beslissing in de halve finale van de Beker van België tussen KV Kortrijk en Antwerp vanop elf meter. De Great Old versierde al de meeste strafschoppen in de Jupiler Pro League en de Kerels incasseerden er de meeste.

Antwerp steekt er met kop en schouders bovenuit wat strafschoppen betreft. De manschappen van Laslzo Bölöni versierden er al elf in deze jaargang van de competitie. Logisch ook, gezien de dominante speelstijl. Of niet? Gent en Club Brugge, allebei boven Antwerp in het klassement, kregen opgeteld negen srafschoppen: de Oost-Vlamingen zes en de West-Vlamingen drie.

Een penalty afdwingen is een ding, hem binnen trappen is nog iets anders. Maar ook daarin blinkt de Great Old uit. Alleen Mbokani miste een van zijn zes penalty’s. Refaelov (4) en Mirallas (1) werkten af aan 100%.

11 penalty's tegen

Om even terug naar de halve finale van de Croky Cup te gaan: Kortrijk beging al het meeste strafschopovertredingen. Doelman Bruzzese moest zich zes van de zes keer omdraaien. Zijn collega Jakubech drie keer. De Kerels versierde zelf ook drie strafschoppen en die werden allemaal feilloos omgezet door Mboyo.

Met de gescoorde strafschop van Refaelov in de terugmatch en de gemiste van Lamkel Zé in de Bosuil heeft Kortrijk er al elf geïncasseerd dit seizoen in beker en competitie. Misschien toch een werkpunt voor Yves Vanderhaeghe en zijn manschappen.