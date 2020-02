KVM kan niet meer winnen: spelerskern zit op zijn tandvlees

KV Mechelen heeft in 2020 nog niet kunnen winnen. Niet onlogisch, want dit Malinwa speelde lang op de toppen van zijn tenen en kon lang voortdrijven op de flow van vorig seizoen. Maar nu botst het ook op zijn limieten...

Dat KV Mechelen zich zo lang geroerd heeft, was op zich al verrassend. Hun seizoen kan trouwens niet meer stuk, want niemand had hen daar verwacht. Enkele topwinsten en lang in de top zes vertoefd, dat neemt niemand hen nog af. Maar het fris-van-de-lever-voetbal is weg.

Het gaat offensief zo moeilijk de laatste weken. Niet verwonderlijk als je weet dat de 33-jarige creatieveling Onur Kaya al aan 2.000 speelminuten zit. Normaal gezien moet hij creatieve hulp krijgen van Gustav Engvall, maar die is dit seizoen amper topfit geweest en is nu maanden out.

Anderlecht

Daarbij komt dat betrouwbare elementen als Arjan Swinkels achteraan ook steken laten vallen, zoals tegen Cercle Brugge. Swinkels herpakte zich tegen Charleroi, maar tegen een team dat teert op zijn fysieke paraatheid komt KVM momenteel ook te kort. Op het moment dat KV zich moed inpompte om de drie punten te pakken, staken de Carolo's een tandje bij en scoorden twee minuten na de gelijkmaker van Togui.

Achter de Kazerne willen ze nu zaterdag zich herpakken tegen Anderlecht, dat zijn betere vom gevonden heeft. Weer geen makkelijke wedstrijd voor de flanken tegen de sneltreinen Amuzu en Doku. Dinsdag slachtofferde Vrancken Jules Van Cleemput voor de snellere Issa Kabore. Het is momenteel dus ook zoeken voor de succesvolle T1.