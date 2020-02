Verschueren open en bloot over verlengd verblijf Chadli: "Dat zal moeten gebeuren als we hem willen inlijven"

Het bleef lange tijd stil bij RSC Anderlecht, maar in de laatste dagen van de transfermercato bewees Michael Verscheuren dat hij op zijn plaats zit in Neerpede. De sportief manager verlegt de blik nu al naar de zomer. Hoe ziet hij de toekomst van Nacer Chadli?

We schreven al eerder dat RSC Anderlecht het héél lastig zou hebben om Nacer Chadli langer in Brussel te houden. AS Monaco is niet geneigd om voor het EK rond de tafel te zitten met paars-wit. De Monegasken hopen dat het EK - en misschien zelfs een Belgische titel - voor een piek in de marktwaarde zal zorgen.

Ook Michael Verschueren beseft dat Chadli wellicht aan zijn laatste maanden bezig is in het Lotto Park. “De kans is miniem dat Nacer zal blijven”, geeft de manager toe in Het Laatste Nieuws. “De transfersom zal goedkoop moeten zijn als we hem willen inlijven.”

En dan hebben we het nog niet over het loon van de Rode Duivel gehad. Chadli verdient een slordige 230.000 euro per maand bij Monaco. We kunnen ons niet voorstellen dat hij zin heeft om zomaar enkele nulletjes in te leveren…