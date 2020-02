Licht eindelijk op groen: Amerikaanse overnemers Oostende hadden vruchtbaar gesprek met Marc Coucke

Sportief is KV Oostende bijna gered en nu lijkt ook de financiële toekomst van de kustploeg verzekerd. Het laatste obstakel in de onderhandelingen is namelijk uit de weg geruimd.

Het is al een tijdje duidelijk dat een Amerikaanse overnemer, Pacific Media Group, KVO zal overnemen. Het enige overgebleven obstakel is overwonnen. Marc Coucke had nog recht op 6,2 miljoen euro van de kustboys, waarvoor de Amerikanen borg zullen staan. De nieuwe investeerdersgroep heeft nu volgens Het Nieuwsblad ook een compromis gevonden voor de huur over de huur van de tribune, die ook eigendom is van de Anderlecht-voorzitter. Daardoor staat niets een definitieve overname in de weg. Die zal vermoedelijk voor maandagavond worden afgerond, dan worden immers de licentiedossiers ingediend.