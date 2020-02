Antwerp-fans wisselen van tribune, maar de sfeer zal blijven: "Die zit in ons DNA"

Het supporterslegioen van Antwerp neemt na dit seizoen afscheid van de mythische 'tribune 2' om vervolgens te verhuizen naar een nieuw staaltje architectuur. Hun sfeer, die willen ze gewoon meenemen. "Maar we gaan de oude tribune heel hard missen", aldus Antwerp-fan Bart De Vré.

Hoe lang ben je al vaste klant op die befaamde 'tribune 2'?

Bart De Vré: "Dit is het twaalfde jaar dat ik een abonnement heb. Daarvoor kwam ik sporadisch eens kijken, maar wel altijd in 'tribune 2' Het Antwerp-DNA heb ik van mijn vader overgekregen en hij nam me weleens mee. Later ging ik met vrienden."

Twaalf jaar zeg je. Een successupporter kunnen we jouw dus niet noemen.

De Vré: "(lacht) Op sportief vlak heb ik al meer 'slechtere' jaren op mijn teller staan dan positieve. Want het huidige succesverhaal is pas vier à vijf seizoenen geleden begonnen."

Wat maakt die oude tribune dan zo speciaal?

De Vré: "Het is gewoon pure nostalgie. Ook al heeft niemand er vaste plaatsen, je komt er steeds dezelfde mensen tegen. Zij zijn ook al meubelstukken van de club geworden. Zelf heb ik er ook al tal van onvergetelijke momenten beleefd."

Zoals?

De Vré: "De strafschop van Hairemans tegen Lommel! Het was de penalty van de laatste hoop, want die stuurde ons en niet Lierse naar de promotiefinale. Dat moment was nog mooier dan de promotiefinale. Heel het stadion ontplofte toen die bal tegen de netten ging. Iedereen vloog elkaar in de armen en mensen hadden tranen in hun ogen. Mijn besef keerde pas enkele minuten later terug. Mijn vrienden waren plots vijf bankjes van me verwijderd."

"Het mooiste moment sinds de terugkeer naar eerste klasse, en ik denk dat ik voor veel Antwerp-fans spreek, was de 2-1 tegen Club Brugge."

"Al was het niet altijd positief. In 2016 speelden we voor promotie tegen Eupen, maar bleven we op een 0-0 steken. Brussels was daardoor kampioen en Eupen eindigde zo net boven ons en promoveerde (Brussels kreeg geen licentie, nvdr.). Nog nooit heb ik de zenuwen zo gespannen zien staan tijdens een wedstrijd. De sfeer was enorm beklemmend en iedereen stond stijf van de nervositeit."

Straks verhuist het sfeervak van 'tribune 2' naar 'tribune 4'. Met andere woorden van de zijlijn naar achter het doel. Ben je er klaar voor?

De Vré: "De geweldige sfeer zal gewoon blijven voortleven. Ik zeg niet dat het volledig losstaat van de tribune zelf, maar de fans zijn de sfeermakers. Of je nu in een gloednieuw stadion staat of in een van 100 jaar oud. Die sfeer zit in het DNA van de fans en het is aan ons om er opnieuw een helse sfeer van te maken. Ik heb de plannen van de nieuwe '4' gezien en het ziet er een pareltje uit met alles erop en eraan, al zal ik de oude tribune heel hard missen."

Geniet er nog van dan!

De Vré maakt sfeerverslagen van de wedstrijden van Royal Antwerp Football Club. Dit verslag maakte hij na de 2-1 overwinning tegen Club Brugge - zijn mooiste moment sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2017.