KV Oostende laat overbodige pion vertrekken naar de Zweedse kampioen

Bij KV Oostende is het wachten op de definitieve overname van de Amerikaanse investeerder. Die zal de kustploeg financieel heel wat meer ademruimte geven, net als het lozen van ballast in de spelerskern.

Zo heeft KVO Emmanuel Banda van de hand kunnen doen. De 22-jarige Zambiaanse middenvelder verkast naar Djurgarden. Banda trainde al vanaf het begin van dit jaar mee bij de Zweedse kampioen.

De middenvelder streek in 2017 neer in het Albertpark en kon weinig indruk maken. Banda kwam wel vaker in actie (28 in totaal). Dit jaar kwam de Zambiaanse international nog niet aan spelen toe en hij haalde zelfs maar twee keer de bank.

Banda werd vorig seizoen nog uitgeleend. Hij speelde een half jaar bij het Franse Béziers. Zijn contract liep binnen de zes maanden af.