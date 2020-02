Antwerp en Pro League wisselden standpunten uit over mediarechten: "Duidelijk nog een weg af te leggen"

Kort nadat de Pro League met een 2/3 meerderheid had beslist om de met Eleven Sports in zee te stappen als de nieuwe rechtenhouder voor het mediacontract raakte bekend dat Antwerp en Gent niet meestappen in het verhaal. De Pro League probeert de twee clubs te voertuigen en praatte met RAFC.

Voor de verdeling van de mediagelden wordt er een onderscheid gemaakt tussen de vijf grote ploegen (G5) en de K11. Antwerp speelde lange tijd in tweede klasse en behoort niet tot de G5. Minder inkomsten dus. De Pro League gaat nu proberen om Antwerp op andere gedachten te brengen.

Donderdagavond was Peter Croonen, de voorzitter van de Pro Leauge, met zijn club Genk op de Bosuil. "Uiteraard heb ik met mensen van Antwerp gesproken. We hebben onze standpunten uitgewisseld en het is duidelijk dat er nog een weg af te leggen is", verklaarde Croonen bij Sporza.

"Het blijft wel nog altijd de bedoeling om met 24 profclubs in het verhaal te stappen en daar hebben we nog even tijd voor."