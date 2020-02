Eupen-coach na nederlaag tegen Gent: "Verdienden meer tegen één van de beste teams in België"

AA Gent ging vrijdagavond met 2-3 winnen op het veld van Eupen. Na een doldwaas wedstrijdbegin, viel de 2-3 pas vijf minuten voor tijd.

Eupen-coach Benat San Jose zat achteraf met gemengde gevoelens: “Ik ben blij met de prestatie van mijn spelers. Volgens mij verdienden we toch een punt.”

“We hebben het uitstekend gedaan tegen één van de beste teams in België. We kwamen twee keer snel op achterstand, maar zijn dan hoog druk gaan zetten. We hebben vandaag heel veel persoonlijkheid getoond, maar het is natuurlijk zuur om dan tegen zo’n late derde treffer aan te lopen.”