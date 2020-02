🎥 Opgelet Antwerp! De vorige keer dat Charleroi over de vloer kwam stond het 0-1 na 9 seconden

Storm Ciara zorgde voor enkele dagen meer recuperatie bij Antwerp na de zwaarbevochten bekerzege in Kortrijk. Het duel tegen Genk werd van zondag naar donderdag verschoven, maar dat maakt wel dat de topper tegen Charleroi er heel snel aankomt.

Ja hoor, 'topper'. Want hoewel Antwerp als een van de grote titeluitdagers van Club Brugge wordt beschouwd staan de Carolo's toch een plaats boven de Great Old in het klassement. "Ze verrassen in positieve zin. Het is de ploeg in vorm", gaf Laszlo Bölöni aan.

"Het is een stabiele club met spelers die er al lange tijd zitten. Af en toe hebben ze een minder interessant jaar." Vorig jaar was er zo een. Charleroi greep na twee jaar nog eens naast play-off 1, maar won wel play-off 2. Dat resulteerde in een spectaculaire finale tegen de vierde van PO1, Antwerp, waar de Carolo's een vroege 0-2 alsnog uit handen gaven. Osimhen opende toen de score na amper 9 seconden.

Nu stevent de club af op play-off 1. Charleroi zette een reeks van dertien ongeslagen wedstrijden neer alvorens door Genk geklopt te worden met 1-0. Voetjes op de grond in Henegouwen, maar al snel volgde een nieuwe 6 op 6 tegen Zulte Waregem en dinsdag nog tegen KV Mechelen.

"Zij hebben twee dagen langer de tijd om te recupereren. Het valt nog te bezien of we zondag enkele nieuwe, frissere elementen in de ploeg gaan zetten", zei de Roemeense trainer daags na de zenuwslopende match tegen Racing Genk.