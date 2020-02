Charleroi-supporters pleiten op de Bosuil net voor pyro: "If love is fire ..."

Charleroi ging zondagnamiddag 1-1 gelijkspelen bij Antwerp. Niet alleen op het veld lieten de Carolo's zich opmerken. De meegereisde supporters hadden een duidelijke boodschap.

De fans van Charleroi houden ervan om pyrotechnische materialen mee te nemen naar het stadion. Toen Nicholson de 1-1 lukte, pakten ze op de Bosuil dan ook uit met een pyro-actie. Tevens hadden ze bij de rust banners opgehangen en ook de ze lieten weinig aan de verbeelding over.

Pyro-actie

Het waren zwarte banners met witte teksten. 'If love is fire', stond op één spandoek te lezen. De boodschap op het andere komt nog krachtiger binnen: 'Then I'll burn for you'. Hevige aanhangers van pyro dus daar in Charleroi.

Sinds mei 2019 is België net ten strijde getrokken tegen het gebruik van pyrotechnische materialen in de voetbalstadions. Ook de voetbalbond zet in op duidelijke communicatie en het wijzen op de gevaren van pyro.