Ex-speler Antwerp wil zijn carrière in Europa opnieuw lanceren: "Ze wilden mijn contract niet verlengen"

Laurent Mendy vertrok van Antwerp uiteindelijk naar Luxemburg, waar hij nu met Dudelange zijn carrière wil relanceren.

Laurent Mendy (21) liet wel enkele mooie dingen zien bij Antwerp, maar de moordende concurrentie duwde hem richting Luxemburg. Daar speelde hij met Dudelange in de Europa League: "Ik dank hen enorm voor de kans die ze me hebben gegeven", aldus de Senegalees.

Droom

"Het was een droom die waarheid werd om Europees te kunnen spelen. Jammer dat het niets is geworden bij Antwerp. Alles ging goed en ik greep mijn kansen en scoorde zelfs, maar zij maakten de keuze om mijn contract niet te verlengen. Daar heb ik even moeten over nadenken."

"Ik wilde me dan maar elders gaan bewijzen, maar ik wil graag terugkeren naar België. Luxemburg is een ideale tussenstop om beter te worden. Hier spelen is een mooie revanche. Ik ben een winnaar, een harde werker, dat kan iedereen bevestigen."