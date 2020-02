Dury ziet dat zijn kern uit balans is om play-off 1 te halen: "Zoveel aanvallers in mijn kern..."

Zulte Waregem staat met 3 op 15 in 2020. Dat zijn geen cijfers om mee voor play-off 1 te strijden. Francky Dury geeft de strijd nog niet op, maar ziet ook dat er een onevenwicht in zijn kern zit.

Door de afwezigheid van Seck, Marcq en Pletinckx had hij vooral aanvallende opties. "Ik heb zoveel aanvallers in mijn kern, maar momenteel zo weinig balans. Het ontbreken van die drie spelers toont aan dat we weinig recuperatie hebben. Ik liet Larin, Bruno, Berahino en Vossen staan omdat al die jongens kunnen scoren", aldus Dury.

Dury wil wel nog vechten voor play-off 1. "Als ik er niet meer in geloof, dan mag niemand er meer in geloven. Ik had berekend om 9 op 9 te halen om competitief te blijven voor play-off 1. Dat kan nu niet meer. Als we nu nog steeds competitief willen blijven, dan moeten we wel beginnen te winnen."

Volgende week moet hij het ook doen zonder Deschacht en Mensah, die geschorst zijn. "Ik vraag me nu al af hoe we het volgende week defensief gaan aanpakken. Maar ook offensief, want we missen frisheid. Als ik wil wisselen, moet ik Srarfi of Dompé zetten, maar die zijn nog niet 100M procent. Het wordt vooral zoeken naar oplossingen."